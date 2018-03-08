"الركض في جدة"... بداية لثورة النساء في السعودية (صور)

وبعد الإصلاحات الأخيرة أصبح بإمكان النساء السعوديات حضور مباريات كرة القدم وممارسة الرياضة، إضافة إلى حقها في قيادة السيارات.
وذكرت الوكالة أن هذا الحدث تم في الحي التاريخي في مدينة جدة، وأن النساء كن يرتدين عباءات ويهللن في سعادة، مشيرة إلى قول سما، طالبة جامعية شاركت في الركض: "هذه فقط بداية لثورة للنساء في السعودية، وأن كل شيء سيتغير للنساء السعوديات".
سعوديات بين ضواحي جدة «ركضا» في يوم المرأةhttps://t.co/EpENUp7wVT pic.twitter.com/g6uZJ0o2N1— الراي (@AlraiMediaGroup) March 8, 2018
وترى ياسمين حسين، عضو في المجموعة، التي نظمت الحدث إن الهدف منه هو تمكين النساء، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى قولها: "هذه رسالة نود أن نبعث بها لهن مفادها لستن وحدكن، سنحقق هذا معا وقد حان الوقت، للحصول على المزيد من الحقوق، التي نستحقها".
#صور | سعوديات يمارسن الركض في الهواء الطلق بيوم «المرأة»https://t.co/hqTkXKk3oP#عكاظ #جدة #عاجل #يوم_المرأة_العالمي @OKAZ_online— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) March 8, 2018
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