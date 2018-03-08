"الركض في جدة"... بداية لثورة النساء في السعودية (صور)

مارست مجموعة نساء سعوديات رياضة الركض في إحدى شوارع مدينة جدة، ضمن احتفالهن بـ"اليوم العالمي للمرأة، اليوم الخميس 8 مارس / أذار.".

© Sputnik. Ahmed Abdelwahab الشاعرة السعودية "المحرومة": المرأة في جيزان تختلف عن نساء العالم

ولفتت "رويترز" إلى أن رياضة الجري هي إحدى الحقوق التي اكتسبتها المرأة السعودية حديثا، في إطار الإصلاحات التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرفع العديد من القيود على المفروضة على المرأة السعودية.

وبعد الإصلاحات الأخيرة أصبح بإمكان النساء السعوديات حضور مباريات كرة القدم وممارسة الرياضة، إضافة إلى حقها في قيادة السيارات.

وذكرت الوكالة أن هذا الحدث تم في الحي التاريخي في مدينة جدة، وأن النساء كن يرتدين عباءات ويهللن في سعادة، مشيرة إلى قول سما، طالبة جامعية شاركت في الركض: "هذه فقط بداية لثورة للنساء في السعودية، وأن كل شيء سيتغير للنساء السعوديات".

سعوديات بين ضواحي جدة «ركضا» في يوم المرأةhttps://t.co/EpENUp7wVT pic.twitter.com/g6uZJ0o2N1 — الراي (@AlraiMediaGroup) March 8, 2018

وترى ياسمين حسين، عضو في المجموعة، التي نظمت الحدث إن الهدف منه هو تمكين النساء، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى قولها: "هذه رسالة نود أن نبعث بها لهن مفادها لستن وحدكن، سنحقق هذا معا وقد حان الوقت، للحصول على المزيد من الحقوق، التي نستحقها".