عمليات بغداد توضح حقيقة محاولة اغتيال النائب الغريري

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس 8 مارس/ آذار، عملية اغتيال النائب العراقي كامل الغريري، موضحة تفاصيل الواقعة.

وأعلنت القيادة في بيان نقلته "السومرية نيوز" أن:

قيادة عمليات بغداد تنفي تعرض النائب كامل الغريري إلى محاولة اغتيال في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد، وأن ما نشر عار عن الصحة.

وأوضح بيان القيادة أن أحد أفراد حماية النائب اعتدى على "سيطرة في المنطقة"، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلته وتم نقله إلى مركز أمني لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

وكان المكتب الإعلامي للنائب العراقي كامل الغريري، اليوم الخميس 8 مارس/آذار، إحباط محاولة لاغتيال النائب في بغداد، فيما أشار إلي أنه تم اختطاف اثنين من أفراد حمايته.