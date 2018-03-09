ملك البحرين: طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي "أمر غير وارد"

قال ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إن مسألة طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي "أمر غير وارد".

© AP Photo/ Hassan Ammar ملك البحرين: يتعذر علينا حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر

وجاءت تصريحات ملك البحرين ، خلال حوار أجراه مع بعثة لصحيفة " الأهرام " المصرية، والتي تحدث فيها عن الأزمة مع قطر، والتي اتخذت فيها بلاده بجانب السعودية والإمارات ومصر، قرار بالمقاطعة ضد الدوحة، بسبب اتهامات تتعلق بدعم قطر للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة مرارا وتكرارا.

وقال ملك البحرين في تصريحاته: "للأسف قطر تغرد خارج السرب منذ زمن طويل، ومع ذلك فإن طردها من مجلس التعاون الخليجي أمر غير وارد".

وتابع "عليهم أن يعودوا للعروبة وقيم الإسلام والسلام والتكاتف، بدلا من أن يكونوا مرتبطين بما يأتي لهم من أوامر من الخارج، والمطلوب منها أن تغير من سياستها التي ليست لها ارتباط بالخليج والأمة العربية".

وأشار إلى أن منظومة التعاون الخليجي ما زالت مثالية، وخروج قطر عن السرب لن يؤثر عليها، لأنها ستعود في النهاية إلى رشدها، بحسب قوله.

واستطرد بقوله:

"أؤكد أن قطر أهلنا، ونعرفهم جيدا لكن لديهم شخصين أو ثلاثة يستقوون بالخارج، ومن المستحيل خروج قطر من السرب الخليجي، فمهما اتخذنا من قرارات رادعة، إلا أنها لن تصل إلى هذا المستوى، فالحديث الإعلامي في هذا الشأن أضخم بكثير من الواقع، وقطر عندما تتحدى مصر لا يمكنها الاستمرار في ذلك".

وأوضح أنه "عندما وضع قادة الخليج ميثاق شرف لمواجهة إيران، لم يخل به أحد سوى قطر، فهم يجندون أكبر شركات العلاقات العامة في العالم لتنفيذ الأوامر التي يتلقونها من الخارج، وطالب البعض في البحرين بالاستعانة بشركة أو اثنتين للعلاقات العامة الأجنبية، لمواجهة هذه المعلومات المغلوطة، ولم يتجاوب أحد مع هذا المطلب، لأن تكاتف الشعب لدينا يغنينا عن مثل هذه الشركات".