تسجيل
12:23 09 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    صور سعد الحريري في شوارع بيروت

    هل يؤدي قرار المحكمة الدولية إلى تعطيل الانتخابات في لبنان

    © Photo/
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أن ثمة أدلة كافية يمكن أن تؤدي إلى إدانة أربعة أشخاص مشتبه بهم من عناصر "حزب الله".

    هذا ورفضت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة طلب تبرئة المتهم حسن عنيسي في الملف والذي كان تقدّم به محاميه عملاً بالمادة (167) من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان.

    البرلمان اللبناني
    © Sputnik. Zahra Al-Amir
    لبنان: ترقب لانتخابات السادس من أيار على قاعدة قانون يراعي التوازنات

    وفي أول تعليق بعد قرار المحكمة الأخير، قال النائب في كتلة حزب الله الوليد سكرية لـ"سبوتنيك": "المحكمة الدولية منذ نشوءها وهي مسيسة لخدمة أهداف معينة، بداية اتهمت مجموعة من الضباط في الأسلاك الأمنية اللبنانية وزجتهم في السجون بتهمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بالتعاون مع سوريا وأتوا بشهود زور ليقدموا شهادات زور ليثبتوا هذا الإتهام للنيل من سوريا، وبعد 4 سنوات تم الإفراج عن الضباط ولم يحاكموا ولم يمتثلوا أمام محاكمة وقيل إنهم أبرياء بعد أن أدت المحكمة هدفها بتغيير مراكز هؤلاء الضباط وتعيين ضباط مكانهم".

    ويكمل النائب سكرية: "أصبح اتجاه المحكمة كيفية النيل من المقاومة ومن "حزب الله" نظراً للدور الذي يقوم به في مواجهة إسرائيل ومشروع الهيمنة الأمريكية على المنطقة".

    وحول مدى تأثير قرارات المحكمة الأخيرة على الوضع السياسي اللبناني الحالي، يشير سكرية: "نحن أمام استحقاقات سياسية، استحقاق الانتخابات النيابية في لبنان، والاتهام الآن للاستثمار السياسي في الانتخابات النيابية في لبنان لمحاربة محور المقاومة ومحاربة حزب الله ودعماً لكل الفريق الآخر الذي يأتمر بأوامر أمريكا وتابعاً لها، هذا دور المحكمة الدولية".

    الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في لبنان
    © AFP 2018/ STRINGER
    خبير: "حزب الله" لن يخسر مقاعد في الانتخابات النيابية المقبلة

    ويضيف كذلك: "عملية إدانة "حزب الله" لاستثمارها في الشق السياسي وحصاره شعبياً من قبل الشعب الذي يتعاطف مع الرئيس الحريري ويتقبل أن "حزب الله" قد ارتكب جريمة كبرى لا يمكن غفرانها".

    أما بالنسبة إلى تأثير قرار المحكمة على الوضع الأمني، لا سيما لناحية التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية، يلفت النائب الوليد سكرية: "لا أحد يقدم على خطة أمنية لأن لا يوجد لأحد مصلحة في ذلك، ولكن ما أخشاه أن تكون قراراتها لتعطيل الانتخابات النيابية، فقط لأن الفريق الذي يستفيد من هذا الاتهام فريق 14 آذار، يدرك أنه في وضع حرج بهذه الإنتخابات النيابية ولن يحقق الفوز والنجاح الذي حققه عام 2009، وأن الفريق الداعم للمقاومة وحلفاؤها هو الفريق الأقوى والمتقدم في هذه الانتخابات، وربما يكون السبب إما لاستنهاض الشارع المعادي للمقاومة مرة جديدة على دم الرئيس رفيق الحريري، أو لتعطيل الانتخابات النيابية وإبقاء المجلس النيابي على وضعه السابق".

    ويختم سكرية بالقول: "حزب الله يستطيع أن يدين المحكمة الدولية وكل تصرفاتها وكل أحكامها، وقد قال أمين عام حزب الله حسن نصر الله منذ شهر قبل صدور قرار المحكمة، في هذه المعركة الانتخابية من المتوقع أن تسخر كل الإمكانيات لدعم الفريق المعادي للمقاومة بمن فيهم المحكمة الدولية قبل الانتخابات وإصدار قرار بإدانة "حزب الله".

    انظر أيضا:

    عشقي: السعودية تحرص على ألا يكون لـ"حزب الله" النصيب الأكبر في انتخابات لبنان
    ولي العهد السعودي: وضع سعد الحريري في لبنان أفضل الآن من "حزب الله"
    السعودية... بدء محاكمة مواطن بتهمة الانتماء لـ"حزب الله" اللبناني ودعمه
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    جنديات في جيش الدفاع الإماراتي، 2013
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك