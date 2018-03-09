معلومات عن خروج 53 مدنيا من الغوطة بينهم 13 مسلحا

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أنه تم فتح معبر إضافي جنوب الغوطة الشرقية بعد أن رصد العسكريين السوريين تجمع الكثير من سكان الغوطة الشرقية في تلك المنطقة.

دمشق — سبوتنيك . وقال رئيس مركز المصالحة : "السلطات السورية فتحت جنوب الغوطة الشرقية معبرا إضافيا بمنطقة جسرين — مليحة، وقد تم رصد تجمع العديد من المدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة".

كما لفت زولوتوخين إلى أن المجموعات المسلحة تمنع المدنيين من مغادرة المنطقة، مشيرا إلى أنه "يتم إطلاق النار نحو المدنيين قرب الممرات بما في ذلك خلال فترة الهدنة، وهناك ضحايا وجرحى".

وأكد أن استمرار قصف أحياء دمشق وضواحيها أسفر عن إصابة مدنيين اثنين، إذ "أطلق المسلحون من الغوطة الشرقية 18 قذيفة".

إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بورود معلومات تتحدث عن خروج 53 مدنيا من الغوطة بينهم 13 مسلحا وذلك من خلال الممر الآمن المحدد المؤدي إلى مخيم الوافدين في وقت لاحق اليوم الجمعة.