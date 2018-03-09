معلومات عن خروج 53 مدنيا من الغوطة بينهم 13 مسلحا

كما لفت زولوتوخين إلى أن المجموعات المسلحة تمنع المدنيين من مغادرة المنطقة، مشيرا إلى أنه "يتم إطلاق النار نحو المدنيين قرب الممرات بما في ذلك خلال فترة الهدنة، وهناك ضحايا وجرحى".
وأكد أن استمرار قصف أحياء دمشق وضواحيها أسفر عن إصابة مدنيين اثنين، إذ "أطلق المسلحون من الغوطة الشرقية 18 قذيفة".
إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بورود معلومات تتحدث عن خروج 53 مدنيا من الغوطة بينهم 13 مسلحا وذلك من خلال الممر الآمن المحدد المؤدي إلى مخيم الوافدين في وقت لاحق اليوم الجمعة.
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