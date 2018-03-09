هدية غير تقليدية من رئيسة وزراء بريطانيا إلى ابن سلمان

جمع تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عشاء عمل مساء أمس الخميس 8 مارس/آذار، في مقر إقامتها الريفي في باكينغهامشير.

© REUTERS/ SIMON DAWSON ما الوعد الذي قدمه ولي العهد السعودي لزعيم الكنيسة الإنجليزية

وكشفت صحيفة " الإندبندنت " البريطانية عن كواليس العشاء، الذي تناول مناقشة مجموعة من القضايا الشائكة، مثل أزمة اليمن، واتفاقات الدفاع والأمن.

وتضمن العشاء أيضا تقديم ماي هدية وصفت بأنها "غير تقليدية" إلى ولي العهد السعودي.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطانية إن تلك الهدية عبارة عن "وثيقة تاريخية" تظهر شجرة عائلة آل سعود.

وقالت الحكومة البريطانية إن الوثيقة التي كانت موضوعة في إطار أعدها في الأصل قنصل الملكة فيكتوريا في جدة عام 1880.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء "اعتقدت رئيسة الوزراء أنها ستكون هدية لطيفة ومناسبة".

Saudi Arabian Crown Prince Mohammad Bin Salman has been invited to visit the UK.He is the principal architect of the Saudi-led bombardment of Yemen. UK-made bombs have been involved in the assault, which has killed thousands of civilians and created a humanitarian catastrophe. pic.twitter.com/UIsmlacqWS — 🌹spirito✨di✨libertà🌹 #FBPB (@lisa_alba) March 6, 2018

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وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد تطرق السيدة ماي إلى الأزمة الإنسانية في اليمن، وضرورة أن تتحرك السعودية لإنقاذ الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

© REUTERS/ SIMON DAWSON الأمير تشارلز يقيم مأدبة عشاء للأمير محمد بن سلمان

أما عن باقي كواليس العشاء، أشارت "الإندبندنت" إلى أن ابن سلمان وماي تناولا "سمك الهلبوت، مع الخيار والفجل والليمون، ثم تلتها أضلاع الضأن مع مرق كتف الضأن والبطاطس، مع الحلوى من التشيز كيك الخاصة بيوركشاير مع الزنجبيل".

ومن المقرر أن يركز محمد بن سلمان في محادثات اليوم الأخير من زيارة ولي عهد السعودية على الدفاع والأمن، حيث سيلتقي مع وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون ويتطرق إلى أكثر موضوعات الزيارة حساسية: وهي مبيعات الأسلحة.

كانت السعودية وبريطانيا قد حددتا هدفا لحجم التبادل التجاري والاستثمار يبلغ 65 مليار جنيه استرليني في الأعوام المقبلة، مع تطلع لندن لأسواق جديدة لقطاع خدماتها بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بينما يسعى ولي العهد السعودي لطمأنة المستثمرين إلى مناخ العمل في بلاده.

ومن المتوقع أن يتطرق اجتماع اليوم الجمعة إلى بيع ما يصل إلى 48 مقاتلة تايفون من إنتاج شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية في صفقة بمليارات الجنيهات يجري بحثها منذ أعوام، بحسب وكالة "رويترز".