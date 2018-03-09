جبهة النصرة تعتدي بـ 7 قذائف على مشفى البيروني وضاحية الأسد بريف دمشق

وأصيب أمس 3 مواطنين بينهم امرأة بجروح ووقعت أضرار مادية في المنازل والممتلكات نتيجة اعتداء إرهابيي "جبهة النصرة" بـ 18 قذيفة على مشفيي الشرطة والبيروني ومدينة جرمانا ومنطقة القزاز وحارة اليهود وركن الدين الشيخ ابراهيم وحي القابون أبو جرش ومحيط كراج العباسيين.
"وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم "النصرة" تعتدي بالقذائف على المناطق السكنية المجاورة والمراكز الخدمية والمشافي والمدارس والبنى التحتية للتغطية على خسائرها ورفع معنويات إرهابييها المندحرين أمام وحدات الجيش السوري التي تنفذ عملية عسكرية واسعة لاجتثاث التنظيمات الإرهابية من الغوطة الشرقية حيث تمكنت حتى الآن من استعادة السيطرة على بلدات وقرى النشابية والشوفينية وحزرما والمحمدية وعدد من المزارع"، بحسب وكالة "سانا".
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 24 من الشهر الماضي القرار رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية في سوريا لمدة 30 يوما على الأقل ولا يسري القرار على تنظيمات "داعش" و"النصرة" و"القاعدة" (المحظورين في روسيا) وجميع الجماعات الأخرى والكيانات المرتبطة بها.
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