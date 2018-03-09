المجموعات المسلحة تستهدف الممر الإنساني في مخيم الوافدين بالرصاص المتفجر

أعلن التلفزيون العربي السوري قبل قليل أن المجموعات المسلحة المتمركزة في الغوطة الشرقية تقوم باستهداف الممر الإنساني في مخيم الوافدين بالرصاص المتفجر.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA وصول قافلة إنسانية إلى الغوطة الشرقية

وفي وقت سابق من ظهر اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " بورود معلومات تتحدث عن خروج 53 مدنيا من الغوطة بينهم 13 مسلحا وذلك من خلال الممر الآمن المحدد المؤدي إلى مخيم الوافدين في وقت لاحق اليوم.

وفي سياق متصل بشأن الغوطة الشرقية، أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، اليوم الجمعة، أنه تم فتح معبر إضافي جنوب الغوطة الشرقية بعد أن رصد العسكريين السوريين تجمع الكثير من سكان الغوطة الشرقية في تلك المنطقة.

كما أعلن اللواء زولوتوخين، أن قافلة مكونة من 25 سيارة تابعة لمنظمات إنسانية دولية وصلت إلى الغوطة الشرقية من منطقة مخيم الوافدين.

وقال: "بحسب معلوماتنا، وصلت القافلة إلى المكان المحدد وبدأت عملية تفريغ الشحنة".

وقال رئيس مركز المصالحة: "السلطات السورية فتحت جنوب الغوطة الشرقية معبرا إضافيا بمنطقة جسرين — مليحة، وقد تم رصد تجمع العديد من المدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة".

كما لفت زولوتوخين إلى أن المجموعات المسلحة تمنع المدنيين من مغادرة المنطقة، مشيرا إلى أنه "يتم إطلاق النار نحو المدنيين قرب الممرات بما في ذلك خلال فترة الهدنة، وهناك ضحايا وجرحى".