سيارات الصليب الأحمر الدولي تبدأ مغادرة الغوطة بدون أي مدني

بث التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الجمعة 9 مارس/ آذار، لقطات من جانب الممر الإنساني في مخيم الوافدين الملاصق للغوطة الشرقية، وأظهرت بدء خروج سيارات الصليب الأحمر الدولي من مناطق الغوطة دون أن تحمل على متنها أي مدني عبر المعبر.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI المسلحون يقصفون الممر الآمن في الغوطة بمدافع رشاشة

وأظهرت كاميرا مراسل التلفزيون السوري لقطات لسقوط الرصاص المتفجر بالقرب من المعبر الإنساني، قال إنها تستهدف منع خروج الأهالي المدنيين وحتى المسلحين الراغبين بتسليم سلاحهم إلى الدولة السورية والخروج من مناطق القتال في الغوطة.

وأكد التلفزيون أن حوالي 50 عائلة سورية كانت، في وقت سابق، تنوي الخروج من الغوطة الشرقية ومنعتها المجموعات الإرهابية المسلحة من ذلك.

وأضاف "تستمر المجموعات المسلحة بمنع الأهالي من الوصول إلى الممرات الإنسانية سواء عبر مخيم الوافدين أو إلى ممر بلدة جسرين بهدف الاحتفاظ بهم كدروع بشرية أو للمساومة عليهم في الملفات الإنسانية والسياسية".

وأكد التلفزيون السوري أن هناك استنفار حكومي واسع النطاق ومستمر لخروج المدنيين واستقبالهم في النقاط الطبية ومراكز اللجوء.

وأضاف "على التوازي مع الاستنفار الحكومي لاستقبال المدنيين فإن هناك عمليات عسكرية مستمرة للجيش العربي السوري لفتح ممرات وثغرات سالكة لتسهيل إخراجهم من سطوة المجموعات الإرهابية المسيطرة في تلك المناطق".

كما أظهر التلفزيون السوري سيارات الصليب الأحمر الدولي وهي تبدأ بالخروج من الغوطة عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين وهي لا تحمل على متنها سوى كوادر المنظمة وكوادر من الهلال الأحمر السوري، لافتا إلى أن "لا معلومات عن خروج المدنيين حتى اللحظة".

يشار إلى أن آخر التصريحات تتحدث عن إمكانية خروج بعض من الأهالي المحتجزين في الغوطة الشرقية وحتى اللحظة لا يمكن التحقق من الأمر حتى تغادر جميع سيارات الصليب الأحمر الدولي.