الصليب الأحمر: قافلة مساعدات دخلت الغوطة السورية وأفرغت كل حمولتها

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا إن قافلة المساعدات التي دخلت الغوطة الشرقية بسوريا اليوم الجمعة أفرغت كل حمولتها في المنطقة التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة في مدينة دوما وعادت إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA سيارات الصليب الأحمر الدولي تبدأ مغادرة الغوطة بدون أي مدني

وبحسب رويترز، كانت القافلة تتكون من 13 شاحنة تحمل إمدادات غذاء لم يتسن إيصالها يوم الاثنين الماضي عندما أوقفت قافلة سابقة إيصال المساعدات وغادرت بسبب استمرار القتال.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أن قافلة مكونة من 25 سيارة تابعة لمنظمات إنسانية دولية وصلت إلى الغوطة الشرقية من منطقة مخيم الوافدين.

وقال رئيس مركز المصالحة: "بحسب معلوماتنا، وصلت القافلة إلى المكان المحدد وبدأت عملية تفريغ الشحنة".

كما أنه من المتوقع خروج عدد من سكان الغوطة خلال خروج القافلة.

وأضاف: "نحن أيضا نتوقع خروج بعض عشرات من المدنيين والمسلحين مع أفراد عائلاتهم عبر الممر الإنساني..".

وكانت المنظمات الإنسانية الدولية قد اتخذ قرارا يوم أمس الخميس حول تأجيل إرسال القافلة الإنسانية إلى الغوطة الشرقية، بعد أن كان من المخطط القيام بذلك يوم أمس الخميس، بسبب استمرار القصف.