مركز المصالحة: القافلة تعود من الغوطة إلى معبر "الوافدين" والعملية تمت بنجاح

وقال اللواء: "العملية تمت بنجاح، ومركز المصالحة عمل على توفير المرور الامن للقافلة، وقد عادت بأمان إلى منطقة مخيم الوافدين".
وفي السياق ذاته، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا إن قافلة المساعدات التي دخلت الغوطة الشرقية بسوريا اليوم الجمعة أفرغت كل حمولتها في المنطقة التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة في مدينة دوما وعادت إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
وبحسب رويترز، كانت القافلة تتكون من 13 شاحنة تحمل إمدادات غذاء لم يتسن إيصالها يوم الاثنين الماضي عندما أوقفت قافلة سابقة إيصال المساعدات وغادرت بسبب استمرار القتال.
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