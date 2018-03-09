مركز المصالحة: القافلة تعود من الغوطة إلى معبر "الوافدين" والعملية تمت بنجاح

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن القافلة الإنسانية تعود من الغوطة الشرقية إلى معبر مخيم الوافدين، مشيرا إلى أن "العملية تمت بنجاح".

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA وصول قافلة إنسانية إلى الغوطة الشرقية

ريف دمشق — سبوتنيك . أكد رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء فلاديمير زولوتوخين ، أن القافلة الإنسانية التابعة للمنظمات الدولية عادت من الغوطة الشرقية إلى منطقة مخيم الوافدين.

وقال اللواء: "العملية تمت بنجاح، ومركز المصالحة عمل على توفير المرور الامن للقافلة، وقد عادت بأمان إلى منطقة مخيم الوافدين".

وفي السياق ذاته، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا إن قافلة المساعدات التي دخلت الغوطة الشرقية بسوريا اليوم الجمعة أفرغت كل حمولتها في المنطقة التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة في مدينة دوما وعادت إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وبحسب رويترز، كانت القافلة تتكون من 13 شاحنة تحمل إمدادات غذاء لم يتسن إيصالها يوم الاثنين الماضي عندما أوقفت قافلة سابقة إيصال المساعدات وغادرت بسبب استمرار القتال.