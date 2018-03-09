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    الغوطة الشرقية

    فرنسا تكرر تهديداتها للحكومة السورية بشأن استخدام السلاح الكيميائي

    © REUTERS/ OMAR SANADIKI
    العالم العربي
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    من جديد تهدد فرنسا الحكومة السورية بالرد إذا ثبت استخدامها أسلحة كيمائية في سوريا وهذه المرة على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان، الذي قال إن بلاده سترد إذا ثبت استخدام أسلحة كيميائية في سوريا أدت إلى سقوط قتلى.

    بشار الجعفري
    © AFP 2018/
    بشار الجعفري في حوار لـ"سبوتنيك": السعودية وقطر لهما دور أساسي في شن الحرب "القذرة" على سوريا
    وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تحدث عن نفس الأمر أكثر من مرة وهدد بتوجيه ضربة عسكية ضد سوريا إذا ثبت استخدام السلاح الكيماوي.

    الحكومة السورية نفت بدورها أكثر من مرة استخدام السلاح الكيميائي في الحرب الدائرة هناك، وكانت روسيا قد طالبت أيضا بتحقيق مستقل حول هذا الأمر بدلا من التلويح به في كل فترة، كما اتهمت الحكومة السورية فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا باستخدام ورقة الأسلحة الكيميائية كذريعة لتهديد الجيش السوري.

    وفي حوار مع العميد علي مقصود، الخبير العسكري والاستراتيجي، لبرنامج "بوضوح" المذاع على راديو "سبوتنيك" قال إن هناك تصعيدا فرنسيا دبلوماسيا يحمل في طياته تهديدا لسوريا إذا ثبت استخدامها للأسلحة الكيماوية، حيث إن فرنسا تبحث عن موطئ قدم لها في الأزمة السورية.

    في حين قال عباس الحاج، المحلل والكاتب الفرنسي، إنه لا يعتقد أن الحل منفردا لكل دولة على حدة سيكون رادعا أو ناجعا للحكومة السورية بدليل أن الضربات الأمريكية التي نفذتها من قبل لم تسفرعن نتائج ملموسة لذلك يكمن الحل في "حل جماعي بالاتفاق مع الحليف الأقوى لسوريا وهي روسيا فهى من تحدد سير العملية السياسية التفاوضية والعسكرية الآن".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, أسلحة كيميائية, إطلاق النار, الرئاسة الفرنسية, الرئاسة السورية, الأمم المتحدة, ماكرون, بشار الجعفري, بشار الأسد, الغوطة الشرقية, فرنسا, سوريا
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