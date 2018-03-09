الاتحاد الأوروبي: قانون سحب الإقامات من المقدسيين "خطير للغاية"

عبر الاتحاد الأوروبي عن رفضه مصادقة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" على مشروع قانون سحب حق الإقامة الدائمة من الفلسطينيين سكان القدس الشرقية، واصفا القانون بأنه "خطير للغاية".

© REUTERS/ AMMAR AWAD نائب بالكنيست: قانون إبعاد الفلسطينيين أداة إضافية لتغيير التوازن الديمغرافي في القدس

القدس — سبوتنيك . وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه، اليوم الجمعة 9 مارس/ آذار، إن القانون الإسرائيلي يقوض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، وأن الاتحاد يرفض الإرهاب بجميع أشكاله، والجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع الخطيرة.

ولفت البيان أن القانون الجديد يمكن أن يجعل وضع الفلسطينيين في القدس الشرقية أكثر خطورة مما هو عليه اليوم، رغم أنهم سكان محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، مضيفا: "يمكن استخدام هذا القانون الجديد من أجل تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، الأمر الذي من شأنه أن يعقد احتمالات تطبيق حل الدولتين".

وتابع بيان الاتحاد الأوروبي: "تماشيا مع القانون الدولي لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ يونيو/ حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية، ولا يعتبرها جزءا من أراضي إسرائيل، بغض النظر عن وضعها القانوني بموجب القانون الإسرائيلي المحلي".

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب ما إذا كان هذا القانون الجديد سيطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية وكيف سيجري تطبيقه.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق، أمس الأول الأربعاء 7 مارس الجاري، على قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية سحب حق الإقامة الدائمة من الفلسطينيين سكان القدس الشرقية، في حال ارتكبوا اعتداءات تشكل مساسا بأمن إسرائيل، ووافق على القانون 64 عضو وعارضه 18 آخرين.



