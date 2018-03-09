مقتل وإصابة العشرات من "أنصار الله" في محافظة حجة غربي اليمن

أعلنت قوات الجيش اليمني، المدعومة من التحالف العربي، مقتل العشرات من "أنصار الله"، خلال اشتباكات في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني، في بيان اليوم الجمعة 9 مارس/ آذار، إن أكثر من 70 قتيلا وجريحا من "الحوثيين"، بينهم القيادي أبو ليث الزعكري، سقطوا يومي الأربعاء والخميس إثر هجوم فاشل شنوه على مواقع عسكرية في منطقة الكتف جنوب مديرية ميدي.

وذكر البيان أن طيران التحالف العربي ومدفعية الجيش اليمني استهدفوا خنادق مستحدثة وتحركات للحوثيين، ما أوقع خسائر فادحة في العتاد والأفراد في صفوفهم، مشيرا إلى أن طيران التحالف العربي شن خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية أكثر من 9 غارات جوية على حرض وميدي، وأن عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين وصلوا إلى مستشفيات محافظة حجة في مديرية عبس والمستشفى الجمهورية في مدينة حجة، وأن أغلبهم ينتمون إلى مديريات وشحة وكشر والمحابشة وعبس وقفل شمر.

وتشهد محافظة حجة، الحدودية مع السعودية، مواجهات ومعارك مستمرة في مديريتي ميدي وحرض المحاذيتين لقطاع جازان جنوب غربي السعودية، تشارك فيها إلى جانب الجيش اليمني قوات سودانية وأخرى سعودية، حيث تسيطر قوات الرئيس هادي على غالبية مديرية ميدي بما فيها ميناءها وساحلها، وتفرض حصاراً على مدينة ميدي، وفقا لمصادر محلية، في حين تسعى إلى السيطرة على منفذ حرض الحدودي والتوغل في مديرية حرض.