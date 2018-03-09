مقتل طفل وامرأة وإصابة امراتين وطفل بسقوط قذيفة هاون على جرمانا بريف دمشق

أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بمقتل طفل وامرأة وإصابة امرأتين وطفل بجروح جراء سقوط قذيفة في محيط منطقة الآس الشرقي في جرمانا بريف العاصمة دمشق.

© Photo/ SANA جبهة النصرة تعتدي بـ 7 قذائف على مشفى البيروني وضاحية الأسد بريف دمشق

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " أن التنظيمات الارهابية اعتدت بـ 7 قذائف على مشفى البيروني وضاحية الأسد السكنية في حرستا ما أسفر عن أضرار مادية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق للوكالة أن إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) والتنظيمات المنضوية تحت زعامته والمنتشرة في عدد من مناطق الغوطة الشرقية استهدفت بـ 5 قذائف مشفى البيروني الجامعي وبقذيفتين منازل المدنيين في ضاحية الأسد السكنية ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المشفى ومنازل المواطنين.

وأصيب أمس 3 مواطنين بينهم امرأة بجروح ووقعت أضرار مادية في المنازل والممتلكات نتيجة اعتداء إرهابيي "جبهة النصرة" بـ 18 قذيفة على مشفيي الشرطة والبيروني ومدينة جرمانا ومنطقة القزاز وحارة اليهود وركن الدين الشيخ ابراهيم وحي القابون ابو جرش ومحيط كراج العباسيين. بحسب "سانا".

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة" تعتدي بالقذائف على المناطق السكنية المجاورة والمراكز الخدمية والمشافي والمدارس والبنى التحتية للتغطية على خسائرها ورفع معنويات إرهابييها المندحرين أمام وحدات الجيش العربي السوري التي تنفذ عملية عسكرية واسعة لاجتثاث التنظيمات الارهابية من الغوطة الشرقية حيث تمكنت حتى الآن من استعادة السيطرة على بلدات وقرى النشابية والشوفينية وحزرما والمحمدية وعدد من المزارع.