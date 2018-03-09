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    قوات البوليساريو في عرض عسكري

    تفاصيل مباحثات المغرب مع مبعوث "ملف الصحراء"...وتعليق البوليساريو

    © AFP 2018/ FAROUK BATICHE
    العالم العربي
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    كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، تفاصيل لقاء الوفد المغربي في لشبونة بالبرتغال مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كوهلر.

    وقال الخلفي، إن النقاش مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مكّن أولا من العودة إلى جذور هذا النزاع المفتعل، بمعنى العودة إلى ما حصل في مرحلة السبعينيات والتذكير بنشأة هذا النزاع 

    الحكومة المغربية الجديدة
    © REUTERS/ STRINGER
    المغرب يرد على البوليساريو وترامب يتدخل في الأزمة
    الإقليمي والأبعاد القانونية والسياسية والجيواستراتيجية له وكيف أدت هذه الأبعاد إلى نشأته في السبعينيات، بحسب صحيفة الأيام المغربية.

    ولفت  الخلفي إلى أن "كل هذه العناصر تمت في إطار المرجعية التي حددها خطاب الملك محمد السادس في ذكرى المسيرة الخضراء في 6 نونبر 2017 حيث جرى التأكيد على أربعة محددات توجه الموقف المغربي، المحدد الأول أنه لا حل إلا في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية، وثانيا، على المسلسل أن يضم كافة الأطراف المعنية بهذا النزاع، الأطراف الحقيقية التي بادرت إلى اختلاقه، وثالثا، هذا المسلسل يجب يكون تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة. ورابعا، يجب أن يركز المسلسل بالأساس على القضايا الأساسية السياسية، وعدم الانحراف نحو قضايا جانبية".

    وجاء رد جبهة البوليساريو على تصريح بوريطة على لسان منسقها مع بعثة المينورسو، محمد خداد، الذي اعتبر أن المغرب "متخوف من التفاوض من أجل تسوية النزاع بالصحراء ولا يبدي أي إرادة للالتزام بمسار السلام الأممي" على حد وصفه، متهما المغرب بتعمد التماطل في تلبية دعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وفقا للصحيفة ذاتها.

    وكان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، قد التقى يوم الثلاثاء بمدينة لشبونة بوفد مغربي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، وسفير المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال ورئيسي جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب سيدي حمدي ولد الرشيد والخطاط ينجا، حيث صرح بوريطة لوسائل الاعلام، أن "الأمر غير متعلق بمسار المفاوضات وإنما باتصال من أجل التشاور حول تطور ملف الصحراء".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار المغرب, الصحراء المغربية, أخبار البوليساريو, المغرب
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