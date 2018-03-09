خروج دفعة مسلحين مع أمتعتهم من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين

وفي سياق متصل بالمعارك الجارية في الغوطة نقل موقع "الوطن أونلاين" أنباء عن مقتل نائب مسؤول تنظيم "فيلق الرحمن" الإرهابي (المحظور في روسيا) والمدعو (أبو علي الشاغوري) بنيران الجيش في الغوطة الشرقية لدمشق.
إلى ذلك نقلت "لإخبارية السورية" قبل قليل وصول عدد قليل من المسلحين وعائلاتهم إلى معبر مخيم الوافدين مع أمتعتهم.
وهم بذلك دخلوا مناطق تحت سيطرة الجيش العربي السوري بعد قطعهم مسافة 1.5 كيلومتر وتجاوزهم ما يسمى "نقطة التأمين" قبل ترحيلهم بالحافلات إلى مناطق أخرى. بحسب "الإخبارية السورية".
إلى ذلك ذكر مراسل "سبوتنيك" بدء خروج عدد من المدنيين والمسلحين من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين بريف دمشق.
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