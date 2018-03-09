خروج دفعة مسلحين مع أمتعتهم من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين

نقلت وكالة رويترز عن مصادر تابعة لما يسمى "جيش الإسلام" (المحظور في روسيا) والمتمركز في الغوطة الشرقية قوله إنه وافق على إجلاء مسلحي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) إلى محافظة إدلب.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI بعد قليل... توقعات بخروج مسلحين وعائلاتهم من الغوطة عبر معبر مخيم الوافدين

من جهتها أكدت قناة "الإخبارية السورية" خروج أول دفعة من المسلحين مع عائلاتهم وأمتعتهم من الغوطة إلى معبر مخيم الوافدين. مشيرة إلى أن عددهم بلغ 13 مسلحا وذلك في إحصائية أولية.

وفي سياق متصل بالمعارك الجارية في الغوطة نقل موقع "الوطن أونلاين" أنباء عن مقتل نائب مسؤول تنظيم "فيلق الرحمن" الإرهابي (المحظور في روسيا) والمدعو (أبو علي الشاغوري) بنيران الجيش في الغوطة الشرقية لدمشق.

إلى ذلك نقلت "لإخبارية السورية" قبل قليل وصول عدد قليل من المسلحين وعائلاتهم إلى معبر مخيم الوافدين مع أمتعتهم.

وهم بذلك دخلوا مناطق تحت سيطرة الجيش العربي السوري بعد قطعهم مسافة 1.5 كيلومتر وتجاوزهم ما يسمى "نقطة التأمين" قبل ترحيلهم بالحافلات إلى مناطق أخرى. بحسب "الإخبارية السورية".

إلى ذلك ذكر مراسل "سبوتنيك" بدء خروج عدد من المدنيين والمسلحين من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين بريف دمشق.