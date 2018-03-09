خروج عدد من المسلحين من الغوطة الشرقية متجهين إلى إدلب

وأضاف أن "العملية اليوم لا تضم المدنيين وعائلات المسلحين".
وكانت القافلة الإنسانية التابعة للمنظمات الدولية عادت اليوم الجمعة من الغوطة الشرقية إلى منطقة مخيم الوافدين، بعد تفريغ حمولتها بالكامل.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع، يوم 25 شباط/ فبراير الماضي، القرار رقم 2401 والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.
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