خروج عدد من المسلحين من الغوطة الشرقية متجهين إلى إدلب

بدأ عدد من المسلحين في الخروج من الغوطة الشرقية، عبر مخيم الوافدين، متوجهين إلى إدلب.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI خروج دفعة مسلحين مع أمتعتهم من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين

ريف دمشق — سبوتنيك . وقال مراسل وكالة "سوبتنيك" اليوم الجمعة، "بدأ خروج عدد من المدنيين والمسلحين من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين بريف دمشق، متوجهين إلى إدلب"، مشيرا إلى أن "عملية خروج المسلحين من الغوطة الشرقية انتهت اليوم".

وأضاف أن "العملية اليوم لا تضم المدنيين وعائلات المسلحين".

وكانت القافلة الإنسانية التابعة للمنظمات الدولية عادت اليوم الجمعة من الغوطة الشرقية إلى منطقة مخيم الوافدين، بعد تفريغ حمولتها بالكامل.

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع، يوم 25 شباط/ فبراير الماضي، القرار رقم 2401 والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.