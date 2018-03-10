الشيخة موزة توجه رسائل لـ"دول المقاطعة"... "لن تستطيعوا محو جيناتنا"

أكدت الشيخة موزة بنت ناصر، أن دولة قطر أصبحت موحدة أكثر من أي وقت مضى، قائلة: "الأزمة الخليجية جعلت قطر أقوى وجعلتنا نتساءل من نحن".

© AFP 2018/ PHILIPPE DESMAZES الشيخة موزة تدشن حسابا لها على "فيسبوك"... وهذا أول ما نشرته

وردا على سؤال "باري ماتش" بخصوص فرض حصار على قطر واتهامها بدعم الإرهاب، قالت والدة أميرة قطر إنها "تهم واهية، ومجرد ترديد شائعات ونشر أكاذيب، وهذا يكفي".

وعن السعودية، قالت: "لدينا تاريخ طويل مع السعودية، هناك علاقات مصاهرة بيننا.. ومنطقتنا تعيش في شكل قبائل حتى إنه في وقت ما لم يكن بيننا حتى حدود، ويعيش أفراد من عائلاتنا في السعودية والبحرين والإمارات". وشددت أنه "لا يمكن إنهاء هذه العلاقات بين عشية وضحاها، حتى لو فرضوا حصارا".

وصرحت "في يوم ما ستتضح الحقيقة.. لدينا تاريخ طويل مع السعودية، هناك علاقات مصاهرة بيننا.. ومنطقتنا تعيش في شكل قبائل حتى إنه في وقت ما لم يكن بيننا حتى حدود ويعيش أفراد من عائلاتنا في السعودية والبحرين والإمارات".

وبحسب الشيحة موزة المسند، فإن الكثير من مواطني دول المقاطعة، يرفضون إجراءات حكومات بلادهم ضد الدوحة. وقالت إنه بحسب إحصائية أجراها معهد بجامعة قطر، تبين "أن 78% من القطريين، يشعرون أن روابطهم العائلية قد تأثرت بهذا الحصار، والأرقام متطابقة تقريبا بالنسبة للإماراتيين".