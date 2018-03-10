بلاغ جديد من قطر لمجلس الأمن والأمم المتحدة ضد الإمارات والبحرين

وذكرت قطر في الرسالتين أن "طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية اخترقت المجال الجوي لدولة قطر، يوم الأحد 14 يناير/كانون الثاني الماضي، كما قامت طائرة نقل عسكرية إماراتية من نوع C-130، يوم الأحد 25 فبراير/شباط الماضي، باختراق المجال الجوي القطري. وفي يوم الأربعاء 28 فبراير/شباط الماضي، تم رصد دخول طائرة عسكرية بحرينية، المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر دون تصريح دبلوماسي مسبق من قبل الجهات المعنية في قطر، فتم إعطاء أمر إقلاع فوري لطائرة إنذار قمرة، مما دفع الطائرة البحرينية إلى الخروج من المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية".
وقالت إن "الخروقات الجوية المستمرة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك مملكة البحرين وانتهاكاتهما للسيادة القطرية، تعتبر خروقات خطيرة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقد حذرت دولة قطر من استمرار محاولات الدولتين لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمن دولة قطر واستقرارها،.
وسبق للدوحة أن تقدمت بشكوتين ضد الإمارات بعد اختراق طائرة عسكرية إماراتية مجالها قطر الجوي أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، بعد حادث مماثل وقع في ديسمبر/كانون الأول 2017.
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