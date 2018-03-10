بلاغ جديد من قطر لمجلس الأمن والأمم المتحدة ضد الإمارات والبحرين

قالت قطر، إنها أبلغت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن ثلاثة خروقات جوية لمجالها الجوي قامت بها كل من الإمارات والبحرين.

© AP Photo/ Kamran Jebreili مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية

جاء ذلك في رسالة وجهتها السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، وإلى السفير كاريل فان أوستريم رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية

وذكرت قطر في الرسالتين أن "طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية اخترقت المجال الجوي لدولة قطر، يوم الأحد 14 يناير/كانون الثاني الماضي، كما قامت طائرة نقل عسكرية إماراتية من نوع C-130، يوم الأحد 25 فبراير/شباط الماضي، باختراق المجال الجوي القطري. وفي يوم الأربعاء 28 فبراير/شباط الماضي، تم رصد دخول طائرة عسكرية بحرينية، المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر دون تصريح دبلوماسي مسبق من قبل الجهات المعنية في قطر، فتم إعطاء أمر إقلاع فوري لطائرة إنذار قمرة، مما دفع الطائرة البحرينية إلى الخروج من المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية".

وقالت إن "الخروقات الجوية المستمرة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك مملكة البحرين وانتهاكاتهما للسيادة القطرية، تعتبر خروقات خطيرة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقد حذرت دولة قطر من استمرار محاولات الدولتين لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمن دولة قطر واستقرارها،.

وسبق للدوحة أن تقدمت بشكوتين ضد الإمارات بعد اختراق طائرة عسكرية إماراتية مجالها قطر الجوي أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، بعد حادث مماثل وقع في ديسمبر/كانون الأول 2017.