انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد

صرح مصدر في الشرطة العراقية، اليوم السبت، بأن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد.

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز"، إن "عبوة ناسفة مركونة بالقرب من سوق شعبية بناحية النصر والسلام في قضاء أبي غريب غربي بغداد انفجرت، اليوم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

© REUTERS/ KHALID AL-MOUSILY انفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".

وشهدت العاصمة بغداد في الآونة الأخيرة تحسنا أمنيا ملموسا لا سيما بعد أن تمكنت القوات الأمنية المشتركة من تحرير الأراضي العراقية من عناصر تنظيم "داعش" بعد سيطرته في منتصف العام 2014 على مناطق واسعة من شمالي وغربي البلاد.