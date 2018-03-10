الحشد الشعبي يستهدف تجمعات لـ"داعش" داخل الأراضي السورية

القاهرة — سبوتنيك . وذكر موقع الحشد الشعبي، اليوم السبت، 10 مارس/آذار: أن "فصيل الهاون التابع للواء 29 في الحشد الشعبي استهدف بالقذائف، أمس الجمعة، تجمعات لتنظيم داعش داخل قرية العطشانة، بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود تجمعات ينوون الهجوم على قطعاتنا المنتشرة على الشريط الحدودي".

وأضاف الموقع أن "الإصابات كانت مباشرة في قلب التجمع".

وتتبع قرية العطشانة ناحية مركز الرقة السورية على الشريط الحدودي مع العراق، وكانت قوات الحشد الشعبي أعلنت في فبراير/شباط الماضي استهدافها بالقذائف لتجمعات من عناصر "داعش" في القرية، ويسيطر الحشد الشعبي على الشريط الحدودي للعراق مع سوريا، حيث تتعرض لهجمات متكررة من فلول التنظيم الإرهابي الفارين بين البلدين.

وأعلن العراق تحرير كافة أراضيه من قبضة تنظيم "داعش الإرهابي" وانتصاره النهائي على الإرهاب في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي.