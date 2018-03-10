مستشار الأمن القومي العراقي: الحشد الشعبي ذراع الدولة في مواجهة التحديات

أكد مستشار الأمن القومي العراقي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن الحشد الشعبي هو ذراع الدولة العراقية في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الفياض في تصريحات نقلها موقع الحشد الشعبي عن قناة "العراقية" الرسمية إن "الحشد الشعبي يمثل ذراع الدولة العراقية في مواجهة التي تمر بها البلاد"، مؤكدا "الحشد يمثل جميع العراقيين وكل اللغط الذي أثير حوله خلال معركة الموصل كان مجرد هراء".

وأضاف الفياض "إمكانيات الحشد الشعبي تشكل ثروة كبيرة للبلاد"، مشيدا بما تنفذه "مديريات الحشد الشعبي في المجال المدني وإغاثة بعض المناطق ومساعدتها خدميا".

وأصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الأول الخميس، أمرا ديوانيا بمساواة عناصر هيئة الحشد الشعبي بالجيش العراقي فيما يتعلق بالرواتب والمخصصات المالية.

وأنشئت هيئة الحشد الشعبي التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، بعد فتوى المرجع الديني علي السيستاني للتصدي لخطر تنظيم "داعش" الذي استولى على مساحات شاسعة من العراق منتصف عام 2014 ووصل حتى مشارف العاصمة بغداد.

وخاض متطوعو ومنتسبو هيئة الحشد الشعبي معارك شرسة ضد تنظيم "داعش" حتى إعلان الانتصار النهائي على الإرهاب في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتتركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي للعراق مع وسوريا؛ حيث تتعرض لهجمات متكررة من فلول التنظيم الإرهابي الفارين بين البلدين.