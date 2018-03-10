الإمارات: على تركيا أن تراعي السيادة العربية وتتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية

وكتب قرقاش في تغريدات عبر " تويتر "، اليوم السبت، 10 مارس/آذار: "لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها، ولعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية".

وأضاف قرقاش: "التعرض للدول العربية الرئيسية ودعم حركات مؤدلجة تسعى لتغيير الأنظمة بالعنف، لا يمثل توجها عقلانياً نحو الجوار، وأنقرة مطالبة بمراعاة سيادة الدول العربية واحترامها".

وتابع: "العالم العربي لن يقاد من جواره، وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة، وعلى دول الجوار أن تميز في التعامل مع العرب بين الحقائق والأساطير".

لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها، ولعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 10, 2018

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 10, 2018

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 10, 2018

​وتصاعدت الأزمة مؤخراً بين الإمارات وتركيا، خاصة بعد حرب التصريحات التي اندلعت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، عندما أعاد الأخير نشر تغريدة تتهم الدولة العثمانية بارتكاب جرائم في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

ورد أردوغان على الوزير الإماراتي، قائلا: "حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟".