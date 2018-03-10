مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش التركي و"السوري الحر" باتا على بعد 3 كيلو متر من مركز عفرين

أعلن مصدر ميداني، أن الجيشين التركي و"السوري الحر" باتا على بعد 3 كيلومتر من مركز مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

© REUTERS/ COSTAS BALTAS أردوغان: عفرين تحت الحصار التركي ودخول وسط المدينة أصبح وشيكا

أنطاكيا- سبوتنيك . وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، 10 مارس/ آذار، إن "الجيشين التركي والسوري الحر لم يدخلا بعد إلى مركز مدينة عفرين ، وباتا على بعد 3 كيلومتر من المدينة".

ولفت المصدر، إلى أن الدخول إلى مركز مدينة عفرين والسيطرة عليها قد يستغرق أيام أو أكثر، مضيفاً أن "السيطرة على مركز مدينة عفرين ليس سهلا إذ ينبغي قطع طريق الإمداد أولاً ومن ثم السيطرة على القرى المحيطة بمركز المدينة بشكل كامل كي لا تكون عفرين محط كر وفرّ وكي لا تتعرض لقصف الميليشيات الكردية".

من جانبها، قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية، إن "الجيشين التركي والسوري الحر قد تمكنا من السيطرة على قرى قورتا وقاشا وبابق في محيط عفرين"، مؤكدة أن "الميليشيات الكردية تنسحب من القرى والبلدات التي يدخلها عناصر الجيشين التركي والسوري الحر باتجاه مركز مدينة عفرين دون الاشتباك معهم".

ويشن الجيش التركي بالتعاون مع مسلحي "الجيش السوري الحر"، منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية في شمال سوريا، تستهدف المسلحين الأكراد في مدينة عفرين.