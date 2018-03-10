قرغيزستان تطالب العراق بالكشف عن مصير مواطنيها

ونظرا لعدم وجود سفارة قرغيزية في بغداد، وجهت السفارة القرغيزية في الكويت رسالة إلى القنصل الإيراني لتسليمها للسلطات العراقية، طلبت فيها مدها بمعلومات حول مصير الثلاثة من مواطنيها المعتقلين في العراق. بحسب "السومرية نيوز".
وصرحت السفارة القرغيزية في وقت سابق بأنها لم تتلق أي معلومات من العراق حول محاكمة مواطنين قرغيز.
وكانت معلومات أمنية قد أفادت قبل ذلك، بأن أكثر من 500 مسلح من قرغيزستان يقاتلون حالياً إلى جانب مسلحي تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق، حيث لقي أكثر من 50 منهم مصرعهم هناك، في الأعمال العسكرية. وأفيد أيضاً أن عدداً من مواطني قرغيزستان، وبعد اكتسابهم العديد من المهارات القتالية، يعودون إلى أراضي بلدان رابطة الدول المستقلة للقيام بأنشطة تخريبية.
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