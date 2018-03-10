القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في مواجهات في الضفة الغربية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن جنودا إسرائيليين قتلوا فلسطينيا خلال مواجهات في الضفة الغربية، أمس الجمعة (9 مارس آذار).

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الضحية كان على وشك إلقاء قنبلة حارقة على القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار عليه.

© REUTERS/ AMMAR AWAD الجيش الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن

وشيع عشرات الفلسطينيين الجثمان وسارت الجنازة في شوارع مدينة الخليل وسط هتافات وتهليل المشيعين، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وشهدت مدينة الخليل وعدة مناطق في الضفة الغربية بعد صلاة الجمعة مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وانهارت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2015 ولم تحرز مساع جديدة قامت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف المفاوضات تقدما يذكر.

وزادت حدة التوترات بين الجانبين عقب إعلان ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أغضب القادة الفلسطينيين الذين قالوا إنه لم يعد ممكنا أن تقود الولايات المتحدة مساعي السلام.