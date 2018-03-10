مقتل امرأة وأطفالها الثلاثة أثناء محاولتهم الوصول من الغوطة الشرقية إلى الممر الإنساني

© REUTERS/ OMAR SANADIKI المجموعات المسلحة تستهدف الممر الإنساني في مخيم الوافدين بالرصاص المتفجر

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " أن "إرهابيين من تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) والمجموعات التابعة له المنتشرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق أطلقوا، قبل ظهر اليوم السبت، النيران على عائلات حاولت الخروج من بلدة جسرين باتجاه الممر الإنساني المؤدي إلى المليحة ما تسبب باستشهاد 4 أشخاص من عائلة واحدة".

وأفاد مراسل "سانا" من الغوطة الشرقية نقلا عن مصادر أهلية مقتل امرأة و3 من أطفالها نتيجة إطلاق التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بلدة جسرين النيران على مجموعة عائلات كانت تحاول الوصول إلى الممر الإنساني المؤدي عبر جسر الغيضة إلى بلدة المليحة.

وحددت الحكومة السورية بالتعاون مع الفعاليات الشعبية ووجهاء الغوطة أول أمس ممرا إنسانيا جديدا عبر طريق جسرين- المليحة لإخراج المدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الارهابية في الغوطة الشرقية إلا أن الإرهابيين منعوا حتى الآن خروج أي مدني، حيث استهدفوا خلال اليومين الماضيين سيارات تقل عائلات حاولت الفرار من مناطق انتشارهم ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.

وفي السياق أشار المراسل إلى أن المجموعات الإرهابية اختطفت ظهر اليوم 3 عائلات مؤلفة من 15 شخصا من آل غريب أثناء محاولتهم الفرار من بلدة مديرا باتجاه نقاط الجيش العربي السوري في مدينة حرستا.

وقالت "سانا": عمد الارهابيون أمس إلى اختطاف خالد الصالح وخالد الأحمد وهما من وجهاء الغوطة الذين يتعاونون مع الأهالى والوجهاء لإخراج المدنيين من مناطق انتشار المجموعات الإرهابية.

وبحسب "سانا"، لا تزال التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض مناطق الغوطة الشرقية تتخذ من المدنيين دروعا بشرية وتمنعهم من المغادرة عبر الممرين الآمنين المؤديين إلى المليحة ومخيم الوافدين ولم تسمح لأي مدني بالخروج حتى الآن في حين خرج الأهالي أمس في مظاهرات ببلدة حمورية تطالب بخروج المسلحين ودخول الجيش العربي السوري بعد أيام على رفع الأهالي العلم الوطني في سقبا وحمورية.