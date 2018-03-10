كم هو راتب الملك سلمان الشهري

وعقد الكاتب البريطاني مقارنة بين مخصصات الملك السعودي، وراتب كل من رئيسة الحكومة البريطانية والرئيس الأمريكي، حيث قال: "تتلقى رئيسة وزراء بريطانيا راتباً سنوياً قدره 150402 جنيه إسترليني، ولا يشمل ذلك قيمة الشقة التي تسكنها في مقر الرئاسة في داوننج ستريت وغير ذلك من مقرات الإقامة الرسمية".

وتابع "أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيتقاضى ترامب راتباً قدره 400 ألف دولار سنوياً إضافة إلى بعض البدلات الأخرى، أما الملك السعودي فيدفع لنفسه راتباً شهرياً يُـعادل ألفي ضعف ما يتقاضاه الرئيس الأمريكي في سنة كاملة"، بحسب قوله.