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    الانتخابات اللبنانية

    الفنان المثير للجدل جو رعد يشرح سبب ترشحه للانتخابات النيابية

    © Sputnik. Zahraa el amer
    العالم العربي
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    أثار الفنان اللبناني جو رعد ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه الترشح للانتخابات النيابية التي ستجرى في السادس من أيار/مايو المقبل، وبذلك يكون جو رعد أول فنان لبناني يتجرأ ويعلن نيته خوضه المعركة .

    أما عن سبب نيته الترشح فيقول رعد لـ"سبوتنيك": "أولا قررت أن أخوض هذا الاستحقاق اللبناني لأني أحسست بأني أملك أفكارا وحلولا وأفهم كيف يفكر شبابنا وبماذا يشعرون. منذ سنوات وأفكار المسؤولين واقتراحاتهم لا تمثل كل الشباب، بالرغم من خبرتهم بدون شك لكن المجلس النيابي اللبناني وأي مجلس في العالم بحاجة إلى روح، وأكبر دليل على كلامي الرئيس الفرنسي الذي لم يأت من أي خلفية حزبية، الناس ملت من الأحزاب في أمريكا أيضا. اليوم الناس يبتعدون عن الأحزاب لأن ممثليها لم يمتلكوا مصداقية في الكثير من الأحيان وأصبحت الأحزاب تدخل بهدف منافسة بعضها ووضع شعارات ضد بعضها، فاكتشف المواطن أنه غير مستفيد من كل هذا، ثانيا، تاريخي معروف وسجلي نضيف، لم أسرق ولم أنهب ولا أملك شيئا يمنعني من أن أقدم نفسي للناس بكل فخر واعتزاز".

    صور سعد الحريري في شوارع بيروت
    © Photo/
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    وأضاف رعد:

    صراحة عندما قررت وأعلنت ترشحي كنت مستقل، بعد ذلك اكتشفت أنه كان علي أن اؤلف لائحة وليس لدي انتماء لأي حزب أو أي طرف سياسي، و لكن الوقت داهمني وإن شاء الله بعد أربع سنوات سأكون قد جهزت لائحة باسمي للانتخابات المقبلة.

    وأكد رعد أن أول ما سيشغله إذا نجح في الانتخابات هو قضية البترول، موضحا "أريد معرفة ما الاستفادة للمواطن اللبناني من استخراج البترول؟ ما هي الأشياء التي يمكن للمواطن الاستفادة منها؟ خاصة بما يخص الدخل الفقير. و ماذا يمكن أن يتغير بموضوع الـ TVA والمالية و إلخ… هذه الرسوم التي أصبحت عبئا على المواطن اللبناني بهذه الظروف الصعبة. هذه إحدى المشكلات، البطالة أيضا أنا لا أريد عرضا أنا لدي أفكار وصراحة لن أعلن عن برنامجي كاملا إلا في الوقت المناسب".

    الإعلانات الانتخابية في بيروت
    © AP Photo/ stringer
    إقفال باب الترشيحات للانتخابات البرلمانية اللبنانية أمس ليلا

    وقال رعد "في عالم الجمال أقمت مملكة شرفت بها اسمي وبلدي وفي عالم الغناء كنت حالة منفردة واستطعت أن أقدم أسلوب خاص يشبهني. اليوم نجوم العالم العربي أصبحوا في عمر متقدم منهم من أشرف على الـ 50 والـ60 والـ 70 و أنا أحبهم وأقدرهم وأقدر مسيرتهم الفنية الطويلة. ولكن لم يستطع أحد عبر هذه البرامج التي تقدم، أهم البرامج باهم المعطيات المادية، لم يستطع أحد من الشباب أن يصبح نجما لماذا؟ لأن لا أحد يملك تشبه نفسه، كل الشخصيات تشبه بعضها أما أنا فعندما دخلت هذه الساحة دخلتها بشخصيتي، أنا أشبه نفسي ولا أحد غيري لذلك أوجدت لنفسي مكانا في الساحة الفنية. وأنا سعيد بما وجدته، قدمته، وبما فعلته بالرغم من الانتقادات التي تعرضت لها، انا لا اتغير هذا انا وقد قدمت نفسي كما أنا".

    وأشار رعد إلى أن هذا الأسلوب هو ما يميزه:"في البداية لم يتقبل الناس، ثم أحبوا ثم تجاهلوا، عاجلا أم آجلا جو رعد سيترك بصمة في الساحة الغنائية العربية و الدليل على ذلك الكليب الأخير لأغنية "شو عندك قاعد قلبي" الذي صور مع فريق عمل راقص متمكن و محترف من روسيا يقدم عروضه على اهم المسارح العالمية. التمارين الراقصة تمتد لعدة ساعات يوميا فانا اعمل على حالة جديدة كي اقدم نفسي من خلالها".

    وختم رعد قائلاً:"جديدي البوم اللورد واسميت حملتي الانتخابية المرشح النيابي عن دائرة بيروت اللورد جو رعد لان اسم البومي اللورد جو رعد، الناس و السوشيل ميديا أطلقت علي هذا اللقب وهو لقب جميل ويناسبني و انشاء الله ستحبه الناس كما أنا أراه".

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    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات النيابية اللبنانية 2018, لبنان
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