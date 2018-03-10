التلفزيون السوري: خروج 600 مسلح من الغوطة في وقت لاحق

أكد التلفزيون السوري الرسمي أن المجموعات الإرهابية المسلحة المتمركزة في الغوطة الشرقية تواصل منع أهالي الغوطة من الوصول إلى الممرين الإنسانيين وتهدد بقتل كل من يفكر بالخروج.

© Sputnik. Mohammad Maarouf خروج عدد من المسلحين من الغوطة الشرقية متجهين إلى إدلب

وفي بث مباشر لها من على معبر " جسرين المليحة " قال أحد شيوخ العشائر من مدينة دير الزور والعاملة في شؤون المصالحة السورية: هناك مفاوضات جارية لإخراج 600 مسلح من الممر الإنساني الجديد "جسرين — المليحة".

وأضاف: ترقبوا في أقرب وقت خروج 600 مسلح من الغوطة وبالتحديد سوف يخرجون من الممر الإنساني الجديد "جسرين — المليحة" ونحن نعدكم بذلك.

لافتا إلى أن لجان المصالحة السورية وبالتعاون مع الحكومة السورية قامت قمنا بتجهيز الباصات لنقلهم خارج الغوطة بعد خروجهم وتسليم أنفسهم.

إلى ذلك، قتلت امرأة وأطفالها الثلاثة بنيران المجموعات الإرهابية أثناء محاولتهم الخروج عبر الممر الإنساني المؤدي من جسرين إلى المليحة في الغوطة الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "إرهابيين من تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) والمجموعات التابعة له المنتشرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق أطلقوا، قبل ظهر اليوم السبت، النيران على عائلات حاولت الخروج من بلدة جسرين باتجاه الممر الإنساني المؤدي إلى المليحة ما تسبب باستشهاد 4 أشخاص من عائلة واحدة".