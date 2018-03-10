التلفزيون السوري: خروج 600 مسلح من الغوطة في وقت لاحق

وأضاف: ترقبوا في أقرب وقت خروج 600 مسلح من الغوطة وبالتحديد سوف يخرجون من الممر الإنساني الجديد "جسرين — المليحة" ونحن نعدكم بذلك.
لافتا إلى أن لجان المصالحة السورية وبالتعاون مع الحكومة السورية قامت قمنا بتجهيز الباصات لنقلهم خارج الغوطة بعد خروجهم وتسليم أنفسهم.
إلى ذلك، قتلت امرأة وأطفالها الثلاثة بنيران المجموعات الإرهابية أثناء محاولتهم الخروج عبر الممر الإنساني المؤدي من جسرين إلى المليحة في الغوطة الشرقية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "إرهابيين من تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) والمجموعات التابعة له المنتشرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق أطلقوا، قبل ظهر اليوم السبت، النيران على عائلات حاولت الخروج من بلدة جسرين باتجاه الممر الإنساني المؤدي إلى المليحة ما تسبب باستشهاد 4 أشخاص من عائلة واحدة".
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