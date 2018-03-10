إرهابيو "النصرة" يواصلون اعتداءاتهم بالقذائف على الأحياء السكنية في دمشق

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) والمجموعات التابعة له المنتشرة في الغوطة، واصلوا اعتداءاتهم بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة دمشق.

© AP Photo/ Hani Mohammed مقتل طفل وامرأة وإصابة امراتين وطفل بسقوط قذيفة هاون على جرمانا بريف دمشق سانا" أن "إرهابيي تنظيم النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته المنتشرة في عدد من مناطق الغوطة الشرقية استهدفت بقذيفة صباح اليوم محيط مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق أسفرت عن أضرار مادية".

واستشهد طفل وامرأة، أمس الجمعة، وأصيب عدة مدنيين جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة دمشق وريفها ما أسفر عن أضرار مادية بحسب "سانا".

وأضافت الوكالة السورية: تنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة" تعتدي بالقذائف على المناطق السكنية المجاورة والمراكز الخدمية والمشافي والمدارس والبنى التحتية للتغطية على خسائرها ورفع معنويات إرهابييها المندحرين أمام وحدات الجيش العربي السوري التي تنفذ عملية عسكرية واسعة لاجتثاث التنظيمات الارهابية من الغوطة الشرقية حيث تمكنت حتى الآن من استعادة السيطرة على بلدات وقرى النشابية والشوفينية وحزرما والمحمدية وبيت سوى وعدد من المزارع.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 24 من شهر شباط/ فبراير الماضي القرار رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية في سوريا لمدة 30 يوما على الأقل ولا يسري القرار على تنظيمات "داعش" وجبهة النصرة والقاعدة وجميع الجماعات الأخرى والكيانات المرتبطة بها (المحظورة جميعها في روسيا).