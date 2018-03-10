الجيش السوري يؤمن خروج 60 مدنيا بينهم أطفال ونساء من بلدة مسرابا في الغوطة

قام الجيش العربي السوري بتأمين خروج عدد من العائلات والأهالي من بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية، وبلغ عدد هؤلاء المدنيين نحو 60 مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI التلفزيون السوري: الغوطة قد تتحرر خلال أيام وتعود إلى سيطرة الدولة السورية بالكامل

وأشار التلفزيون السوري، في بث مباشر لتغطية خروج تلك العائلات من مسرابا، إلى أن الإرهابيين كانوا يحتجزون تلك العائلات كدروع بشرية.

وقال مراسل التلفزيون السوري من داخل مسرابا التي دخلها الجيش السوري إن أهمية التقدم للجيش تكمن في تأمين منافذ جديدة أكثر لإخلاء المدنيين من الغوطة الشرقية، مستفيدا من خبرته في التعامل مع مثل هذه الظروف والسيناريوهات التي شهدتها مدينة حلب في السابق.

وفي تصريحات للتلفزيون لحظة خروجهم من الغوطة، عبّر عدد من الأهالي عن فرحتهم بالخروج من تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المتمركزة في الغوطة.

وأشار الأهالي إلى أنهم كانوا، طوال الفترة الماضية، على يقين بأن الجيش السوري سيصل إلى هذه النقطة وأنه سيتمكن من تحريرهم.

وتحدث التلفزيون السوري عن أن كل المساعي الحكومية السابقة لإخراج المدنيين قوبلت بالرفض من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، وذلك رغم تدخل العديد من المنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني.