للمرة الأولى... عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في هذه المدينة العربية

في سابقة من نوعها تم عزف النشيد الإسرائيلي في مدينة عربية، تستضيف بطولة عالمية للعبة الجودو.

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نواكشوط — سبوتنيك . تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، المعروف باسم "هتيكفا"، خلال مراسم منح الميدالية الذهبية للرياضية تمناع نلسون ليفي، في وزن حتى سبعة وخمسون كيلوغراما، والميدالية البرونزية للرياضية غيفين بريمو للوزن حتى ثمانية وأربعون كيلوغراما، وذلك في مدينة أكادير جنوب العاصمة المغربية الرياض، والتي تستضيف بطولة العالم للجودو.

وتثير مشاركة الوفد الإسرائيلي في منافسات البطولة موجة من السخط والاستياء في الشارع المغربي.

وأدان الكثير من المدونين والكتاب رفع العلم الإسرائيلي في بطولة تحتضنها دولة عربية، لكن يبدو أن المغرب الذي يستعد لإيداع ملف ترشيحه لاحتضان مونديال 2026 يوم الجمعة المقبل، ويسعى حاليا لحشد التأييد لملفه، لا يريد أن يؤثر أي قرار على مسار ملف المونديال الذي لطالما عاند الحظ المغرب في الفوز به.

ويشارك في بطولة العالم للجودو التي انطلقت أمس الجمعة 241 لاعبا يمثلون 38 دولة، من بينهم تسعة لاعبات من إسرائيل هن: تمناع نلسون، وريشوني شيرا، ينسكر نوا، تيمولكوفا بيتنا، مايرسون ياردن، شمش إنبال، شرير جيلي، هيرشيكو راز، وأخيرا غيفن بريمو.