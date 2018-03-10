رسالة من أمير قطر إلى الرئيس السوداني

وصل وزير الخارجية القطري، عبد الرحمن بن محمد آل ثاني، إلى دولة السودان مساء اليوم السبت 10 مارس/ آذار.

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الخرطوم — سبوتنيك . ويلتقي وزير الخارجية القطري بالرئيس السوداني عمر البشير ، ظهر غد الأحد، ليسلمه رسالة من أمير قطر، حسب مدير الإعلام بالرئاسة السودانية.

وأكد مدير الإعلام بالرئاسة السودانية، وصول وزير الخارجية القطري، فيما صرح المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب خضر، أنه سيتم عقد لقاء مشترك بين وزيرى خارجية البلدين.

وأضاف خضر أن الوزيرين سيناقشان القضايا الثنائية والإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وتابع المتحدث باسم الخارجية أن آل ثاني يلتقي الرئيس البشير غدا ويسلمه رسالة من أمير دولة قطر.