السودان ينفي منح الجنسية لفئة "البدون" الكويتية

أصدرت السفارة السودانية لدى الكويت بيانا أكدت فيه أن وزارة الداخلية السودانية لم تناقش موضوع منح "البدون" في الكويت الجنسي السودانية.

© Sputnik. Pavel Gerasimov تفاصيل خطة الحكومة الكويتية لحل أزمة "البدون"

وذكرت صحيفة القبس الكويتية نص البيان، الذي جاء فيه أن "الدكتور حامد منان وزير الداخلية في جمهورية السودان، قال إن ما تناولته إحدى الصحف عار من الصحة تماما، ولم تتم مناقشة هذا الموضوع في وزارة الداخلية في جمهورية السودان، وهي الوزارة المختصة بهذه الأمور، ولم يتم طرحه على الوزارة من أي جهة دبلوماسية أو سياسية".

وأضاف أن "نيل الجنسية السودانية مسألة سيادية تخضع لاشتراطات معينة وردت في قانون الجنسية السوداني واللوائح المنظمة له، ولا تمنح الجنسية بصورة جماعية، وإنما وفقا لما ورد من اشتراطات حددها القانون".

كانت صحيفة "النهار" الكويتية نشرت مقالاً، قبل يومين، تحت عنوان "البدون.. فئة آمنة.. وجوازات سودانية"، قالت فيه "إن بدون الكويت الموجودين في أراضي الدولة من العام 1966 وحتى 1979، من المقترح أن تتولى الحكومة إصدار جوازات رسمية لهم من إحدى الدول، وبالتالي بوسعهم إما الإقامة في الكويت بهذه الجوازات، أو استخدامها للمغادرة كليا أو البحث عن جنسية أي دولة من دول العالم".

ولفتت الصحيفة الكويتية إلى أن الدولة المرشحة لإصدار جوازات لفئة "البدون" هي جمهورية السودان.

الجديد بالذكر أن فئة من السكان تعيش في الكويت تسمى "البدون"، ولا تحمل الجنسية الكويتية ولا غيرها؛ وكان معظمهم يخدمون في الجيش والشرطة، قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وبلغ تعداد "البدون" قبل 1990 نحو 250 ألفا، وانخفض العدد إلى النصف تقريبا بعد تحرير الكويت عام 1991.

وتعد قضية هذه الفئة السكانية من القضايا التي تسجل ضد دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان.

وكان عدد من هؤلاء عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية والعراقية والسورية والإيرانية والأردنية وغيرها، وذلك منذ مطلع عام 2011، حتى نهاية عام 2016.