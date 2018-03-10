تسجيل
21:33 10 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

    المقداد: المسلحون في الغوطة يخططون لتمثيل هجوم كيماوي واتهام الحكومة السورية

    © AFP 2018/ PHILIPPE DESMAZES
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم السبت، أن المسلحين في الغوطة الشرقية لدمشق يخططون لتمثيل هجمة كيميائية وإلصاقها بالحكومة السورية، وانتقد جهات التحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا بعدم التعاون مع الحكومة السورية.

    دمشق — سبوتنيك. وقال المقداد، في تصريحات للصحفيين في دمشق اليوم السبت، إن السلطات السورية تلقت معلومات تفيد بأن المسلحين في الغوطة الشرقية يعتزمون تمثيل هجمة كيميائية "قد تحدث في يوم 11 آذار/مارس ويتم تقديم نساء كضحايا من أجل تكريس ذلك إعلامياً".

    الغوطة الشرقية
    © REUTERS/ OMAR SANADIKI
    المركز الروسي للمصالحة في سوريا يتفاوض مع المسلحين لخروج دفعة ثانية منهم من الغوطة
    وتابع "وجدنا مستودعات للإرهابيين قرب الظاهرية والخفسة في محافظة حماة، وعثرنا على حاويات تتضمن 20 طنا وأكثر من خمسين قطعة ذخيرة محشوة بالمواد الكيميائية، وكذلك عثرنا في تل عدلة [بين دير الزور والحسكة] على 24 طنا من المواد الكيميائية السامة يشتبه بأنها مادة الكلور. ووجدنا في المعضمية، شمال شرق دمشق، ذخائر من عيار 240 مليمتر و160مم، إضافة إلى [مواد] بلاستيكية تحتوي على الفوسفور العضوي".

    وأضاف المقداد إن "كل هذه المواد والمعلومات التي أوصلناها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجنة آلية التحقيق المشتركة بقيت بالأدراج ولم يتم حتى مجرد البحث فيها".

    واتهم المقداد الولايات المتحدة بالإقدام على قصف مطار الشعيرات، في ريف حمص "دون أية تحقيقات"، مضيفا أن المعلومات التي استخدمتها جهات التحقيق الدولية، والتي خلصت إلى اتهام الحكومة السورية باستخدام المطار في الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون بإدلب، في نيسان/إبريل 2017 قبل أيام قليلة من قصف المطار "لم تتمتع بأية مصداقية، ومع ذلك تم استخدامها لتبرير الضربة الصاروخية الأمريكية".

    ولفت إلى أنه "بناء على طلب سوري دعمته سوريا، قام خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بزيارة مطار الشعيرات، وذلك بعد 6 أشهر من الحادث، متابعا "وصل فريق التحقيق دون أية معدات ولم يرفع عينة واحدة لتأكيد أو نفي وجود المواد السامة في الشعيرات".

    وأضاف المقداد أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقوم باتباع النهج الخاطئ في التحقيق"، موضحا "بعض وسائل الإعلام تقوم بفبركة المعلومات باستخدام الجيش السوري الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين دون أدلة".

    واتهم المقداد واشنطن بدعم الإرهابيين، قائلا "هدف أمريكا وحلفائها من هذه الحملة على سوريا هو تقديم الدعم الكامل للإرهابيين الذين يستخدمون السلاح الكيميائي، وتشجيعهم على استخدامه مرات أخرى دون أية محاسبة".

    وقال نائب وزير الخارجية السوري إنه "منذ بداية هذا العام، تم الكشف عن أربع حالات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين ضد الحكومة في السروج والمشيرفة بريف إدلب".

    فيما اتهم المقداد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالانحياز للموقف الغربي ضد الحكومة السورية بقوله، "نحن لم نتعاون مع مجلس حقوق الإنسان لأنه مسيس ويروج لسياسات الدول الغربية ضد سوريا".

    وتابع قائلاً "نرحب بلجان فنية قادرة على التحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية"، لافتا إلى أن الحكومة السورية طلبت من محققين دوليين في وقت سابق التحقق من ادعاءات باستخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون، لكنهم رفضوا بحجة وجود مخاطر أمنية.

    وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة الجماعات المسلحة، أبرزها داعش والنصر المحظوران في روسيا.

    ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فقد فاق عدد الضحايا 350 ألف مدني، فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

    انظر أيضا:

    سويسرا تشدد العقوبات ضد سوريا بسبب تدهور أوضاع المدنيين
    بوتين يكشف عواقب انهيار الدولة في سوريا
    مجلس الأمن الدولي يدعو لتطبيق قراره بوقف إطلاق النار في سوريا
    "البنتاغون" يستعين بتقنيات "غوغل" لمحاربة داعش في سوريا والعراق
    الكلمات الدلالية:
    فيصل المقداد, الغوطة, هجوم كيماوي, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    جنديات في جيش الدفاع الإماراتي، 2013
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك