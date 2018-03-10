وزير الخارجية السوداني يلتقي مدير المخابرات المصري

وزار اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية بالوكالة السودان بدعوة من الفريق أول صلاح عبد الله صالح، المدير العام لجهاز المخابرات في السودان، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأكد وزير خارجية السودان أنه بناء على توجيهات الرئيس البشير والرئيس السيسي كان اللقاء مع مدير المخابرات المصرية من أجل تسوية المشكلات في ضوء ما أقرته اللجنة الرباعية المشكلة، لبحث الأمور العالقة بين البلدين.

وقال اللواء عباس كامل إن هناك إرادة قوية للسير في طريق "تهيئة كل الظروف للعودة بعلاقات البلدين إلى مسارها الصحيح".

وكان الاجتماع الرباعي بين وزيري الخارجية السوداني والمصري، إبراهيم غندور وسامح شكري، ومديري الأمن والمخابرات بالبلدين محمد عطا وعباس كامل، الذي عقد في القاهرة في فبراير/ شباط، قد انتهى إلى عدد من النقاط، منها "تأكيد ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين".