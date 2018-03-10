تظاهرة نسائية في تونس للمطالبة بالمساواة في الميراث

نظمت مئات‭ ‬التونسيات مسيرة حاشدة، اليوم السبت 10 مارس/ آذار، إلى مقر البرلمان للمطالبة بالمساواة في الميراث.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تعد تونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال تحرر المرأة، فمنذ العام الماضي أصبح بإمكان التونسيات المسلمات الزواج بأجنبي دون أن يعتنق بالضرورة الإسلام.

© AFP 2018/ FETHI BELAID مد حالة الطوارئ في تونس سببه "النجاح في محاربة الإرهاب"

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي العام الماضي إن بلده يتجه للمساواة التامة بين الرجل والمرأة في كل المجالات من بينها الميراث.

ورفعت المتظاهرات اللائي كان بصحبتهن عدد من الرجال أيضا شعارات تطالب بالمساواة في الميراث من بينها "تونس دولة مدنية واللي ليك ليا" و"المساواة حق موش مزية".

وقالت كوثر بوليلة وهي ناشطة حقوقية ضمن جمعية النساء الديمقراطيات لرويترز: "صحيح أن النساء التونسيات متقدمات في مجال الحريات مقارنة بنساء العالم العربي، ولكننا نريد أن نتقدم أكثر ونريد أن نكون مثل الأوروبيات لدينا كل حقوقنا".

وأضافت "بعد الثورة كانت الصورة السائدة عن تونس هي صورة الإسلاميين المتشددين والآن حان الوقت لنقول إن نضال الثورة الحقيقة هي المساواة التامة بين النساء والرجال".

وكثيرا ما نادت عدة منظمات للمجتمع المدني من بينها النساء الديمقراطيات طيلة العقدين الماضيين بضرورة سن قوانين للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.