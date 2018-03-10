البحرية الليبية تنقذ 112 مهاجرا غير شرعي قبال سواحل طرابلس

أعلن خفر السواحل الليبي، مساء اليوم السبت 10 مارس/ آذار، إنقاذ 112 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية بمنطقة القره بوللي شرق العاصمة طرابلس غربي البلاد.

© AFP 2018/ Andreas SOLARO اعتقال إيطالي بعد إطلاقه النار على مهاجرين أفارقة

طرابلس — سبوتنيك . وقال المكتب الإعلامي للبحرية الليبية، في بيان، إن "دورية لحرس السواحل الزورق صبراتة، تمكنت من إنقاذ عدد 112 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 30 نساء و3 أطفال كانوا على متن قارب مطاطي"، موضحا أن المهاجرين ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة، وتمت عملية الإنقاذ على بعد 30 ميل شمال منطقة القره بوللي.

وأضاف أن "هذه العملية الثانية لهذا اليوم التي تم فيها إنقاذ مهاجرين غير شرعيين، وتم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، وتم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء.