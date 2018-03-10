وزير لبناني يوجه اتهاما صريحا للسعودية

قال وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن إن بعض الدول الأوروبية والعربية الأخرى تحاول التدخل في الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان.

وذكر الوزير المنتمي إلى "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت 10 مارس/ آذار أثناء حضوره حفل إطلاق حملة سلامة الغذاء في بلدية العباسية، أن هذه التدخلات لم تعد خافية على أحد، مشددا على أن "همهم واحد ألا وهو المقاومة في لبنان وكم ستكون شعبيتها وحضورها في المجلس النيابي"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأشار الحاج حسن إلى أن تلك الدول بدأت تتكلم عن خطتها علنا وبوضوح، مشيرا إلى أن سفارات بعض الدول الأوروبية أصدرت منذ عدة أيام بيانات جاء فيها أن ممثليها زاروا أحد الوزراء وبحثوا معه الانتخابات النيابية القادمة، وعندما أدركت تلك الدول أن هذا كان خطأ إعلاميا نفت هذا البيان، "وكذلك بعض الدول العربية وعلى رأسها السعودية، وكذلك إسرائيل وأمريكا".

وتابع: "يتحدثون عن الانتخابات المقبلة وعن نتائجها المتوقعة، ولا يتكلمون عن اقتصاد ولا عن الديون ولا عن موضوع النفط والبنى التحتية ووجع الناس والبطالة والكثير من المشاكل الاقتصادية التي تتحمل مسؤوليتها".

وأضاف الوزير "أن من أشعل الحرب السورية من تلك الدول، ومن لا يزال يصر على أن يكمل هذا الدمار في سوريا والعراق يتحمل المسؤولية عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وخاصة وصول 1.5 مليون لاجئ إليه مع كل ما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية وأمنية وسياسية، وكذلك عن الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 وما قبلها وما بعدها. وعن العدوان على النفط اللبناني حتى اليوم".