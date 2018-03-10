مقتل 15 مسلحا شرق صنعاء وقوات الرئيس هادي تتقدم بصعدة

حققت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة بـ"التحالف العربي" بقيادة السعودية، اليوم السبت، تقدما إثر معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وذكر موقع الجيش اليمني، "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش حررت، اليوم السبت، عددا من التباب المطلة على الخط الترابي القادم من الجوف باتجاه مديرية نهم عقب معارك لا تزال مستمرة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الحوثيين بين قتيل وجريح".

وأشار الموقع إلى "أن أهمية تلك هذه المواقع أنها تقطع خط إمداد أنصار الله غرب منطقة ضبوعة، وقطع الطريق أمام محاولاتهم التسلل إلى مواقع الجيش".

وأضاف أن وحدات الجيش "نفذت كمينا محكما لأنصار الله شمال نهم أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش في سلسلة جبال يام من اتجاه الجوف، أدى إلى مقتل أكثر من 15 منهم بينهم قيادي ميداني، وإصابة آخرين"، لافتا إلى "أن مدفعية الجيش قصفت مواقع وتجمعاتهم شمال منطقة ضبوعة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".

على صعيد آخر، أعلنت قوات الرئيس هادي السيطرة على مناطق جديدة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقال أركان حرب اللواء السابع حرس حدود في الجيش اليمني، العقيد حمود هشام، لـ"26 سبتمبر" إن "الجيش تمكن من السيطرة على مناطق الأزهور، والحجلا، وقرية بني معين، والحنكة، وقلة فراس في مديرية رازح، وأن القوات باتت على مشارف مركز مديرية رازح وسط تهاوي لمواقع المليشيات".

وأكد العقيد هشام "أن أكثر من 30 مسلحاً من أنصار الله لقوا مصرعهم خلال اليومين الأخيرين في جبل القد ومركز المديرية إثر غارات لطيران التحالف العربي استهدفت تعزيزات ومقر عملياتهم في رازح، فيما قتل آخرون في عمليات قنص والمعارك مع قوات الجيش".

وأشار إلى أن "العملية العسكرية لا تزال مستمرة ضدهم حتى تطهير المديرية منهم، رغم استماتة عناصرهم في الدفاع عنها حيث دفعت بالمئات منهم لمحاولة إيقاف تقدم قوات الجيش".