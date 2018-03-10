مقتل طفلة وإصابة 4 في سقوط قذيفة صاروخية على جرمانا بريف دمشق

أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بمقتل طفلة وإصابة 4 مدنيين بجروح نتيجة سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على حي الحمصي في مدينة جرمانا بريف العاصمة السورية دمشق.

© Sputnik. Michael Voskresensky الدفاع الروسية: خلال 24 ساعة أطلق من الغوطة على دمشق 272 قذيفة قتلت 13 وجرحت 135

بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " واصل إرهابيو تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) والمجموعات التابعة له المنتشرة في الغوطة الشرقية اعتداءاتهم بالقذائف على الأحياء السكنية في دمشق ومحيطها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأن 14 قذيفة أطلقتها التنظيمات في الغوطة الشرقية سقطت في محيط ضاحية الأسد السكنية في حرستا مخلفة أضرارا مادية.

وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، اليوم السبت، إن "مفاوضات مكثفة بين ممثلي المركز وقادة الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعة للمعارضة السورية مستمرة بهدف التوصل لاتفاق حول انسحاب مجموعة ثانية من المسلحين من منطقة خفض التصعيد بالغوطة الشرقية".

وتابع أن الموقف في الغوطة لا يزال متوترا، مشيرا إلى "استمرار قصف المناطق السكنية بدمشق والضواحي القريبة".

وأضاف أن "مسلحو الغوطة أطلقوا 12 قذيفة هاون عيار 120 مم خلال 24 ساعة، ما أدى لمقتل شخص وإصابة 9، فضلا عن وقوع أضرار كبيرة".