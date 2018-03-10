القوى العراقية تحذر الحكومة من حرمان نازحي ديالى من المشاركة بالانتخابات

وقال الجبوري، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن رئيس الحكومة حيدر العبادي ومفوضية الانتخابات مسؤولون عن حرمان "النازحين داخليا" في مدن وقرى ديالى من المشاركة بالانتخابات.
وكشف رئيس تحالف القوى العراقية، أن العديد من مدن وقرى محافظتنا، لا زالت تنتظر رأفة مفوضية الانتخابات بأبنائهم النازحين داخليا والذي يفترض على المفوضية احترام إرادتهم بالمشاركة لا مصادرتها.
وحذر الجبوري من مغبة حرمان المواطنين النازحين في مدن وقرى ديالى من المشاركة بالانتخابات كما حرموا من العودة إلى مساكنهم ومدنهم، وعلى المفوضية إن أرادت أثبات حسن نواياها المباشرة، القيام فورا بتسجيل النازحين من خلال تسيير فرقها الجوالة، وبعكسه فلنا موقف في البرلمان العراقي من مفوضية الانتخابات وإجراءاتها.
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