إصابة 3 مواطنين بغارة للتحالف على مديرية باقم بصعدة في اليمن

قال مصدر محلي تابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، إن 3 مواطنين أصيبو بينهم أطفال بجروح، إثر غارة لطيران التحالف على مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER الجيش اليمني يستعد لفتح جبهة رابعة في محافظة صعدة

وأوضح المصدر، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم السبت، أن طيران التحالف استهدف بغارة جوية سوق بمديرية باقم الحدودية أدت إلى إصابة 3 مواطنين متسوقين بجروح بينهم أطفال.

يشار إلى أن عشرات المدنيين من أبناء محافظة صعدة سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأيام الماضية جراء غارات مكثفة لطيران التحالف على مختلف مديريات المحافظة معظمهم من المدنيين في المدن والقرى والأسواق والطرقات بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف على قرى ومساكن المدنيين ومزارعهم في المناطق الحدودية.

وشن طيران التحالف غارتين اليوم على منطقة الأزهور بمديرية رازح الحدودية في صعدة.