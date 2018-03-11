سلاح الجو الليبي يهاجم باخرة دخلت المياه الإقليمية دون إذن

© AFP 2018/ Albert Gonzalez Farran مسؤول عسكري سوداني: القبض على قيادي متمرد يجند الأطفال للقتال في ليبيا

بنغازي- سبوتنيك . وأكدت مجموعة غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقوات المسلحة الليبية في بيان رسمي، أن "سلاح الجو الليبي استهدف باخرة دخلت إلى المياه الإقليمية الليبية، دون إذن".

وأوضحت الغرفة أن "القصف جاء إثر عدم امتثال الباخرة للنداءات المتكررة، بعدم الدخول للمياه الإقليمية بدون إذن"، مضيفة إلى أن "السرية البحرية المقاتلة (سوسة) قد تمكنت من السيطرة على الباخرة وإجبارها على عدم الدخول".

وأشارت أنه "قد تم القبض على السفينة "سانتريوني" بعملية مشتركة بين الزورق سلوق والعمودية البركان، بعد إطلاق النار عليها بأوامر وتعليمات من غرفة عمليات عمر المختار"، مشيرة أن "تم السيطرة عليها وجرها إلى ميناء رأس الهلال شرق ليبيا على اعتبار أنها دخلت المياه الإقليمية ومناطقنا المحظورة".