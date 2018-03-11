القوات البحرية: إنقاذ 335 مهاجرا غير شرعي قبال السواحل الليبية

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، في العاصمة طرابلس، أن مجموع ما تم إنقاذهم 335 مهاجر غير شرعي قبال السواحل الليبية، مساء أمس السبت، مشيراً إلى أن غفر السواحل قد قام بثلاثة عمليات إنقاذ في يوم واحد.

طرابلس — سبوتنيك. وقال قاسم في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "العملية الثالثة، قامت بها دورية حرس السواحل الزورق رأس أجدير، مساء أمس السبت، حيث قام بإنقاذ 98 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 8 نساء أفريقيات كانوا على متن قارب مطاطي"، مشيراً أن هذه العملية الثانية لهذا الزورق.

وأضاف أن "المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة وجنسيات عربية من بينهم مصرية، مغربية، جزائرية"، وأن "عملية الإنقاذ تمت على بعد 14 ميل شمال أبوكماش، حيث تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية".

© REUTERS/ MOAS/Jason Florio مقتل 30 مهاجرا غير شرعي جراء تصادم حافلة تقلهم في ليبيا

وأشار إلى أنه "بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية بمركز إيواء طريق السكة بالعاصمة طرابلس".

وأوضح الناطق الرسمي للبحرية الليبية، أن "العملية الأولى كانت لزورق رأس أجدير التابع لدورية حرس السواحل والذي تمكن، مساء أمس السبت، من إنقاذ عدد 125 مهاجر غير شرعي"، موضحاً بأن "من بينهم 14 نساء، و 4 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه".

وتابع، العملية الثانية "أنقذ خلالها حرس السواحل الليبي الزورق صبراتة، عدد 112 مهاجر غير شرعي، من بينهم 30 امرأة و 3 أطفال".

يشار أن غالبية المهاجرين أفارقة فروا من الحروب والفقر في ديارهم حيث تعمل إيطاليا والسلطات في ليبيا لإبطاء تدفق الوافدين الجدد.

وبالرغم من أن أعداد المهاجرين تراجعت كثيراً عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تمثل تحديا كبيرا لأوروبا، التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين من أفريقيا الذين يغامرون بحياتهم من أجل الوصول إليها.