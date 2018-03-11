الجيش المصري: مقتل 16 مسلحا خلال مواجهات مع القوات الأمنية في سيناء (فيديو)

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، 11 مارس/آذار البيان الخامس عشر، بشأن العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب "سيناء 2018"، التي بدأت في التاسع من فبراير/شباط الماضي.