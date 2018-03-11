بعد عودته إلى الرياض... هكذا رد ابن سلمان على عشاء وهدية تريزا ماي غير التقليدية

بعد اختتام زيارته الخارجية الأولى منذ توليه منصب ولي العهد، والتي استمرت 3 أيام منذ الأربعاء وحتى الجمعة، رد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على عشاء رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي وهديتها غير التقليدية.

© REUTERS/ SIMON DAWSON بريطانيا تؤكد للسعودية دعمها رؤية 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" ، فقد بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر إلى تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، بعد مغادرته المملكة المتحدة.

وقال ابن سلمان، في رسالته: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف: "لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجريناها، وإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي بين بلدينا، العزم على المضي قدما في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودولتكم. متمنيا لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، قد استقبلت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس الماضي، على مأدبة عشاء خاصة، كما تضمن العشاء أيضا، بحسب "الإندبندنت"، تقديم هدية غير تقليدية لابن سلمان.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ابن سلمان وماي تناولا "سمك الهلبوت، مع الخيار والفجل والليمون، ثم تلتها أضلاع الضأن مع مرق كتف الضأن والبطاطس، مع الحلوى من التشيز كيك الخاصة بيوركشاير مع الزنجبيل".