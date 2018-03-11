صدر في السعودية، اليوم الأحد، 11 مارس/آذار، أمر ملكي جديد بشأن مكافحة الفساد.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE النيابة العامة السعودية تستحدث دوائر متخصصة بالقضايا الأُسرية

وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن "صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على استحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة".

وأوضح النائب العام، أن العاهل السعودي وولي عهده حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية، مردفا، أن النيابة العامة، قبل صدور الأمر الملكي، كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة.

وأكد الشيخ سعود المعجب، أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتع بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مؤكدا أن النيابة العامة هي التي تختص بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية.